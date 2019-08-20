Rojo Fenerbahçe için can atıyor

Fenerbahçe'nin stoper adaylarından M.United'lı Rojo, sarı-lacivertlilere transfer olmak için can atıyor. Ada basını, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının bir yıllığına Sarı Kanarya'ya kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını öne sürdü. United'da forma şansı bulamayan Rojo'nun kontratı 2021'de bitecek.