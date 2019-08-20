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20 Ağustos 2019, Salı
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Rojo için can atıyor

Rojo Fenerbahçe için can atıyor

'nin stoper adaylarından M.'lı Rojo, sarı-lacivertlilere olmak için can atıyor. Ada basını, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının bir yıllığına 'ya kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını öne sürdü. United'da forma şansı bulamayan Rojo'nun kontratı 2021'de bitecek.

'nin stoper adaylarından M.'lı Rojo, sarı-lacivertlilere olmak için can atıyor. Ada basını, 29 yaşındaki Arjantinli savunmacının bir yıllığına 'ya kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını öne sürdü. United'da forma şansı bulamayan Rojo'nun kontratı 2021'de bitecek.

  1. 20.8.2019
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