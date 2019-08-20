O ne goldü Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin Cimbom ile girdiği transfer yarışı sonucu renklerine bağladığı Vedat Muriç, Kadıköy'deki ilk karşılaşmasında muhteşem oynadı. Takım oyununa 'cuk' oturan Kosovalı yıldız, 17'de unutulmaz bir gol kaydetti. Topu kontrol eden 25 yaşındaki forvet mermi gibi şutla ağları sarstı.



MURİÇ NE DEDİ??

"Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Hem skor, hem de futbol açısından böyle bir gecenin yaşanması, hem bizi hem de taraftarlarımızı çok mutlu etti. Gol attım, daha da çok gol atabilirdim. Gelecek haftalarda daha da çok gol atacağım"



KOÇ VE GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'nin, Gazişehir'i farklı geçtiği mücadelede başkan Ali Koç tribündeydi. Tribünler karşılaşma öncesinde Koç'a tezahüratlar yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu mücadeleyi takip etti.