O ne goldü Vedat Muriç
Fenerbahçe'nin Cimbom ile girdiği transfer yarışı sonucu renklerine bağladığı Vedat Muriç, Kadıköy'deki ilk karşılaşmasında muhteşem oynadı. Takım oyununa 'cuk' oturan Kosovalı yıldız, 17'de unutulmaz bir gol kaydetti. Topu kontrol eden 25 yaşındaki forvet mermi gibi şutla ağları sarstı.
Fenerbahçe'nin Cimbom ile girdiği transfer yarışı sonucu renklerine bağladığı Vedat Muriç, Kadıköy'deki ilk karşılaşmasında muhteşem oynadı. Takım oyununa 'cuk' oturan Kosovalı yıldız, 17'de unutulmaz bir gol kaydetti. Topu kontrol eden 25 yaşındaki forvet mermi gibi şutla ağları sarstı.
MURİÇ NE DEDİ??
"Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Hem skor, hem de futbol açısından böyle bir gecenin yaşanması, hem bizi hem de taraftarlarımızı çok mutlu etti. Gol attım, daha da çok gol atabilirdim. Gelecek haftalarda daha da çok gol atacağım"
KOÇ VE GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ
Fenerbahçe'nin, Gazişehir'i farklı geçtiği mücadelede başkan Ali Koç tribündeydi. Tribünler karşılaşma öncesinde Koç'a tezahüratlar yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu mücadeleyi takip etti.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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