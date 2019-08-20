Fenerbahçe'de rota yeniden Rıza Durmisi

Fenerbahçe, Kolarov ve Laxalt'ta yaşanan problemler sonrasında rotasını tamamen Rıza Durmisi'ye çevirdi. Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazetta Dello Sport, sarı-lacivertlilerin Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiralamayı kabul etti. F.Bahçe, Durmisi'yi satın almak isterse 4 milyon Euro ödeyecek" diye yazdı.