Fenerbahçe'de rota yeniden Rıza Durmisi
Fenerbahçe, Kolarov ve Laxalt'ta yaşanan problemler sonrasında rotasını tamamen Rıza Durmisi'ye çevirdi. Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazetta Dello Sport, sarı-lacivertlilerin Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiralamayı kabul etti. F.Bahçe, Durmisi'yi satın almak isterse 4 milyon Euro ödeyecek" diye yazdı.
Fenerbahçe, Kolarov ve Laxalt'ta yaşanan problemler sonrasında rotasını tamamen Rıza Durmisi'ye çevirdi. Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazetta Dello Sport, sarı-lacivertlilerin Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandığını iddia edip, "Lazio, geçen yıl 7.5 milyon Euro'ya aldığı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiralamayı kabul etti. F.Bahçe, Durmisi'yi satın almak isterse 4 milyon Euro ödeyecek" diye yazdı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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