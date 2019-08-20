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20 Ağustos 2019, Salı
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Eskilerden Fenerbahçe'ye yakın takip

Eskilerden Fenerbahçe'ye yakın takip

Sezon başında 'dan ayrılan ve , Kanarya'ya ekran başından destek verdi. 'ye olan Eljif telefondan karşılaşmayı takip etti. Kariyerine 'ta sürdüren Valbuena da tabletten . Galibiyete onlar da sevindi.

Sezon başında 'dan ayrılan ve , Kanarya'ya ekran başından destek verdi. 'ye olan Eljif telefondan karşılaşmayı takip etti. Kariyerine 'ta sürdüren Valbuena da tabletten . Galibiyete onlar da sevindi.

  1. 20.8.2019
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