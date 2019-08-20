Eskilerden Fenerbahçe'ye yakın takip

Sezon başında Kanarya'dan ayrılan Eljif Elmas ve Mathieu Valbuena, Kanarya'ya ekran başından destek verdi. Napoli'ye transfer olan Eljif telefondan karşılaşmayı takip etti. Kariyerine Olympiakos'ta sürdüren Valbuena da tabletten maçı izledi. Galibiyete onlar da sevindi.