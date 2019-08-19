Tebrikler Guliyev

Rus atlet Ekaterina Zavialova ile önceki gün aile arasında yapılan törenle evlenen Ramil Guliyev'e Fenerbahçe'den tebrik geldi: "Ramil ve Ekaterina çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluklar dileriz." Zavialova, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.