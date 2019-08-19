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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Tebrikler Guliyev

Tebrikler Guliyev

Rus atlet ile önceki gün aile arasında yapılan törenle evlenen 'e 'den tebrik geldi: "Ramil ve Ekaterina çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluklar dileriz." Zavialova, Olimpiyatları'nda kazanmıştı.

Rus atlet ile önceki gün aile arasında yapılan törenle evlenen 'e 'den tebrik geldi: "Ramil ve Ekaterina çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluklar dileriz." Zavialova, Olimpiyatları'nda kazanmıştı.

  1. 19.8.2019
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