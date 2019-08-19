Sami Khedira Juventus'ta kalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sami Khedira Juventus'ta kalıyor

'ta kalıyor

Sami Khedira Juventus'ta kalıyor

İtalyan ekibi 'ta Sarri'nin gözden çıkardığı iddia edilen 'nın adı Türk kulüpleriyle anılıyordu. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü yaptığı açıklama ile oyuncunun takımda kalacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen Tunus asıllı Alman futbolcu 'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu.

Adı ile de anılan yıldız futbolcu için kulübünün sportif direktörü Fabio Paratici'den açıklama geldi. Khedira'nın takımda kalacağını söyleyen Paratici, "Sami harika bir futbolcu, bizimle kalacak" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını Sarri'nin 32 yaşındaki futbolcuyu planları arasında düşünmediğini yazmıştı. Alman futbolcu Juve'ye 2015 yılında 'den transfer oldu.

  1. 19.08.2019
  2. Güncelleme: 19.08.2019 16:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sami Khedira Juventus'ta kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN