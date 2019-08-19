Sami Khedira Juventus'ta kalıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Tunus asıllı Alman futbolcu Sami Khedira'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu için kulübünün sportif direktörü Fabio Paratici'den açıklama geldi. Khedira'nın takımda kalacağını söyleyen Paratici, "Sami harika bir futbolcu, bizimle kalacak" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını teknik direktör Sarri'nin 32 yaşındaki futbolcuyu planları arasında düşünmediğini yazmıştı. Alman futbolcu Juve'ye 2015 yılında Real Madrid'den transfer oldu.