Sami Khedira Juventus'ta kalıyor
İtalyan ekibi Juventus'ta teknik direktör Sarri'nin gözden çıkardığı iddia edilen Sami Khedira'nın adı Türk kulüpleriyle anılıyordu. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü yaptığı açıklama ile oyuncunun takımda kalacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Tunus asıllı Alman futbolcu Sami Khedira'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu.
Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu için kulübünün sportif direktörü Fabio Paratici'den açıklama geldi. Khedira'nın takımda kalacağını söyleyen Paratici, "Sami harika bir futbolcu, bizimle kalacak" ifadelerini kullandı.
İtalyan basını teknik direktör Sarri'nin 32 yaşındaki futbolcuyu planları arasında düşünmediğini yazmıştı. Alman futbolcu Juve'ye 2015 yılında Real Madrid'den transfer oldu.
- 19.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 16:42
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Sami Khedira Juventus'ta kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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