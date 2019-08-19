İrfan Can Kahveci: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim
Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi.
Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi. Başakşehir, İrfan Can için 7 milyon euro istiyordu. Başkan Ali Koç'un, İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta bir araya gelerek hem İrfan Can Kahveci hem de Mahmut Tekdemir için teklif sunacağı belirtiliyor. Ersun Yanal'ın iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istediği biliniyor.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
İrfan Can Kahveci: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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