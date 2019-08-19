İrfan Can Kahveci: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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: Bırakın 'ye gideyim

İrfan Can Kahveci: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim

Başkan ve 'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi.

Başkan ve 'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi. , İrfan Can için 7 milyon euro istiyordu. Başkan 'un, ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta bir araya gelerek hem hem de Mahmut Tekdemir için teklif sunacağı belirtiliyor. 'ın iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istediği biliniyor.

  1. 19.8.2019
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