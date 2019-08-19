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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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' tam bize göre'

'Frey tam bize göre'

, '', tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz" dedi. Alman ekibine kiralanan Frey'in imzayı kısa süre içinde atması bekleniyor.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, '', tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz" dedi. Alman ekibine kiralanan Frey'in imzayı kısa süre içinde atması bekleniyor.

  1. 19.8.2019
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