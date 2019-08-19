Fenerbahçe'nin istediği Laxalt yarın belli olacak

Sol bek+kanat için Diego Laxalt radara girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı'nın menajeri Ariel Krasouski, yarın Milan ile kulüp ofisinde görüşeceklerini açıkladı. Football Italia; Laxalt için F.Bahçe, Fiorentina ve Parma'nın tekliflerini ilettiğini bildirdi. Radio Rossonera'da Pietro Balzano da Twitter'dan, "Laxalt, teklifi olumlu karşıladı. Artık iş Milan'la anlaşmak" dedi.