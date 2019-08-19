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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'nin istediği Laxalt yarın belli olacak

Fenerbahçe'nin istediği Laxalt yarın belli olacak

Sol bek+kanat için radara girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı'nın menajeri , yarın ile kulüp ofisinde görüşeceklerini açıkladı.

Sol bek+kanat için radara girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı'nın menajeri , yarın ile kulüp ofisinde görüşeceklerini açıkladı. Football Italia; Laxalt için F.Bahçe, ve Parma'nın tekliflerini ilettiğini bildirdi. Radio Rossonera'da Pietro Balzano da Twitter'dan, "Laxalt, teklifi olumlu karşıladı. Artık iş Milan'la anlaşmak" dedi.

  1. 19.8.2019
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