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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'nin gündemindeki Rojo’da sorun el yakan ücreti

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rojo’da sorun el yakan ücreti

Defansa gündemde olan 'nun maaşı dudak uçuklattı. Ada basını, F.Bahçe'nin kiralamak istediği 29 yaşındaki Arjantinli stoperin 'da yılda 8 milyon pound (yaklaşık 10 milyon euro) kazandığını yazdı. ise, "Rojo gitmek için izin istedi" dedi.

Defansa gündemde olan 'nun maaşı dudak uçuklattı. Ada basını, F.Bahçe'nin kiralamak istediği 29 yaşındaki Arjantinli stoperin 'da yılda 8 milyon pound (yaklaşık 10 milyon euro) kazandığını yazdı. ise, "Rojo gitmek için izin istedi" dedi.

  1. 19.8.2019
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