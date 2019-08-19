Fenerbahçe'nin gündemindeki Rojo’da sorun el yakan ücreti

Defansa gündemde olan Marcos Rojo'nun maaşı dudak uçuklattı. Ada basını, F.Bahçe'nin kiralamak istediği 29 yaşındaki Arjantinli stoperin ManU'da yılda 8 milyon pound (yaklaşık 10 milyon euro) kazandığını yazdı. The Times ise, "Rojo gitmek için izin istedi" dedi.