Fenerbahçe'den ayrılan Soldado şov yaptı!
Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, La Liga'ya fırtına gibi döndü. Tecrübeli oyuncu, takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Doksan dakika sahada kalan 34 yaşındaki Soldado'nun performansı İspanyol basınından övgü aldı.
Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, La Liga'ya fırtına gibi döndü. Tecrübeli oyuncu, takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Doksan dakika sahada kalan 34 yaşındaki Soldado'nun performansı İspanyol basınından övgü aldı.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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