Fenerbahçe'den ayrılan Soldado şov yaptı!

Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, La Liga'ya fırtına gibi döndü. Tecrübeli oyuncu, takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Doksan dakika sahada kalan 34 yaşındaki Soldado'nun performansı İspanyol basınından övgü aldı.