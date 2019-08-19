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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'den ayrılan şov yaptı!

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado şov yaptı!

Granada'ya olan Roberto , 'ya fırtına gibi döndü. Tecrübeli oyuncu, takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Doksan dakika sahada kalan 34 yaşındaki Soldado'nun performansı İspanyol basınından övgü aldı.

Granada'ya olan Roberto , 'ya fırtına gibi döndü. Tecrübeli oyuncu, takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Doksan dakika sahada kalan 34 yaşındaki Soldado'nun performansı İspanyol basınından övgü aldı.

  1. 19.8.2019
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