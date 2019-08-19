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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Adil Rami sorusu

Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Fransız defans oyuncusu için menajeriyle görüşmelere başlandı. Comolli'nin oyuncunun menajeri ile ilk temas kurarak, şartları ve sakatlık durumunu soduğu bildirildi.

Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Fransız defans oyuncusu için menajeriyle görüşmelere başlandı. Comolli'nin oyuncunun menajeri ile ilk temas kurarak, şartları ve sakatlık durumunu soduğu bildirildi.

  1. 19.8.2019
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