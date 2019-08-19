Fenerbahçe'de Kjaer için yeni temas

Espanyol maçının kadrosuna alınmayan Simon Kjaer için Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Sportif direktör Damien Comolli'nin Sevilla'daki meslekdaşı Monchi ile bir görüşme yaptığı bildirilirken, Monchi'nin Kjaer'i ikna etmeleri durumunda transferinde kolaylık sözü verdiği ifade edildi.