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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Kjaer için yeni temas

Espanyol maçının kadrosuna alınmayan Simon için yeniden devreye girdi. Sportif direktör 'nin Sevilla'daki meslekdaşı ile bir görüşme yaptığı bildirilirken, Monchi'nin Kjaer'i ikna etmeleri durumunda transferinde kolaylık sözü verdiği ifade edildi.

Espanyol maçının kadrosuna alınmayan Simon için yeniden devreye girdi. Sportif direktör 'nin Sevilla'daki meslekdaşı ile bir görüşme yaptığı bildirilirken, Monchi'nin Kjaer'i ikna etmeleri durumunda transferinde kolaylık sözü verdiği ifade edildi.

  1. 19.8.2019
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