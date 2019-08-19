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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de Babacar pazarlığı

Fenerbahçe'de Babacar pazarlığı

İtalyan basını, için ile Sassuolo arasındaki görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.

İtalyan basını, için ile Sassuolo arasındaki görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi. 26 yaşındaki Senegalli forvet geçen sezon Serie A'da 7 gol, 2 asistle oynadı. 1.85 boyundaki oyuncu, güçlü fiziği ve gol yollarında bitiriciliği ile dikkat çekiyor.

  1. 19.8.2019
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