Fenerbahçe'de Babacar pazarlığı

İtalyan basını, Khouma Babacar için Fenerbahçe ile Sassuolo arasındaki görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi. 26 yaşındaki Senegalli forvet geçen sezon Serie A'da 7 gol, 2 asistle oynadı. 1.85 boyundaki oyuncu, güçlü fiziği ve gol yollarında bitiriciliği ile dikkat çekiyor.