Vedat Muriç: Kadromuz bu ligin üstünde
Muriç, Gazişehir maçı öncesi FB TV'ye konuştu. Kosovalı golcü, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur." dedi.
Muriç, Gazişehir maçı öncesi FB TV'ye konuştu. Kosovalı golcü, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Kenetlenip, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." dedi.
KUVVET ÇALIŞMASI
Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler dün salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Daha sonra sahada ayak tenisi oynayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik varyasyonlarla günü bitirdi. Neşeli hava dikkat çekti. Takım bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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