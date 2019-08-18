Vedat Muriç: Kadromuz bu ligin üstünde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Vedat : Kadromuz bu ligin üstünde

Vedat Muriç: Kadromuz bu ligin üstünde

, Gazişehir maçı öncesi 'ye konuştu. Kosovalı golcü, takımdaki herkesin öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur." dedi.

, Gazişehir maçı öncesi 'ye konuştu. Kosovalı golcü, takımdaki herkesin öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Kenetlenip, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." dedi.

KUVVET ÇALIŞMASI
Gazişehir maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler dün salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Daha sonra sahada ayak tenisi oynayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik varyasyonlarla günü bitirdi. Neşeli hava dikkat çekti. Takım bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.

  1. 18.8.2019
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