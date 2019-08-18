Vedat Muriç: Kadromuz bu ligin üstünde

Muriç, Gazişehir maçı öncesi FB TV'ye konuştu. Kosovalı golcü, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Kenetlenip, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." dedi.

KUVVET ÇALIŞMASI

Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler dün salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Daha sonra sahada ayak tenisi oynayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik varyasyonlarla günü bitirdi. Neşeli hava dikkat çekti. Takım bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.