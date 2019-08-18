Sola Laxalt iddiası

Solbek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Diego Laxalt'ın menajeriyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Kolarov konusunda bir süredir uğraş veren Fenerbahçe, rotayı alternatif olarak düşündüğü 26 yaşındaki Uruguaylı'ya çevirdi. Milan, 2018'de Diego için 14 milyon euro ödemişti.