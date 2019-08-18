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18 Ağustos 2019, Pazar
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Sola Laxalt iddiası

Sola Laxalt iddiası

Solbek arayışlarını sürdüren 'de yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, forması giyen 'ın menajeriyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Solbek arayışlarını sürdüren 'de yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, forması giyen 'ın menajeriyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Kolarov konusunda bir süredir uğraş veren Fenerbahçe, rotayı alternatif olarak düşündüğü 26 yaşındaki Uruguaylı'ya çevirdi. Milan, 2018'de Diego için 14 milyon euro ödemişti.

  1. 18.8.2019
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