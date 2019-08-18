Sola Laxalt iddiası
Solbek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Diego Laxalt'ın menajeriyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
Solbek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Diego Laxalt'ın menajeriyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Kolarov konusunda bir süredir uğraş veren Fenerbahçe, rotayı alternatif olarak düşündüğü 26 yaşındaki Uruguaylı'ya çevirdi. Milan, 2018'de Diego için 14 milyon euro ödemişti.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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