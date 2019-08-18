Renato Sanches: Ayrılmak istiyorum

Bayern Münih'in Portekizli orta sahası Renato Sanches, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bir ara Fenerbahçe'nin de listesine giren 21 yaşındaki futbolcu, "Buradaki durumum hoşuma gitmiyor. Gitmek istiyorum ama Bayern izin vermiyor. Tüm maç 5 dakika oynamak benim için yeterli değil. Artık ayrılmak istiyorum" dedi.