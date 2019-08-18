Renato Sanches: Ayrılmak istiyorum
Bayern Münih'in Portekizli orta sahası Renato Sanches, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bir ara Fenerbahçe'nin de listesine giren 21 yaşındaki futbolcu, "Buradaki durumum hoşuma gitmiyor. Gitmek istiyorum ama Bayern izin vermiyor." dedi.
Bayern Münih'in Portekizli orta sahası Renato Sanches, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bir ara Fenerbahçe'nin de listesine giren 21 yaşındaki futbolcu, "Buradaki durumum hoşuma gitmiyor. Gitmek istiyorum ama Bayern izin vermiyor. Tüm maç 5 dakika oynamak benim için yeterli değil. Artık ayrılmak istiyorum" dedi.
- 18.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Renato Sanches: Ayrılmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.