Renato Sanches: Ayrılmak istiyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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: Ayrılmak istiyorum

Renato Sanches: Ayrılmak istiyorum

'in Portekizli orta sahası , takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bir ara 'nin de listesine giren 21 yaşındaki futbolcu, "Buradaki durumum hoşuma gitmiyor. Gitmek istiyorum ama Bayern izin vermiyor." dedi.

'in Portekizli orta sahası , takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bir ara 'nin de listesine giren 21 yaşındaki futbolcu, "Buradaki durumum hoşuma gitmiyor. Gitmek istiyorum ama Bayern izin vermiyor. Tüm maç 5 dakika oynamak benim için yeterli değil. Artık ayrılmak istiyorum" dedi.

  1. 18.8.2019
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