Kjaer kadroya alınmadı

Sevilla'da Simon Kjaer, takımının La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Bu durum, Danimarkalı stoperin gönderilmesinin hala gündemde olduğu şeklinde değerlendirildi. Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 30 yaşındaki oyuncunun Sevilla'da kalacağını açıklamıştı.