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18 Ağustos 2019, Pazar
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kadroya alınmadı

Kjaer kadroya alınmadı

Sevilla'da Simon , takımının 'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Bu durum, Danimarkalı stoperin gönderilmesinin hala gündemde olduğu şeklinde değerlendirildi.

Sevilla'da Simon , takımının 'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Bu durum, Danimarkalı stoperin gönderilmesinin hala gündemde olduğu şeklinde değerlendirildi. Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, 'nin kiralamak istediği 30 yaşındaki oyuncunun Sevilla'da kalacağını açıklamıştı.

  1. 18.8.2019
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