Fenerbahçe'de bir devir kapandı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel (oyunculuk) dönemi kapandı. Habertürk'ün haberine göre yönetim, sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi ile oyuncu olarak yola devam etmeme kararı aldı.
Fenerbahçe'de Volkan Demirel (oyunculuk) dönemi kapandı. Habertürk'ün haberine göre yönetim, sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi ile oyuncu olarak yola devam etmeme kararı aldı. 37 yaşındaki Volkan'ın sarı-lacivertli takımdaki 17 yıllık faal kalecilik kariyeri böylece son buldu. Volkan, kendisine henüz resmi tebligat yapılmadığını açıkladı. Demirel'in yardımcı olarak teknik kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Volkan, Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe'de bir devir kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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