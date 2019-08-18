Fenerbahçe'de bir devir kapandı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel (oyunculuk) dönemi kapandı. Habertürk'ün haberine göre yönetim, sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi ile oyuncu olarak yola devam etmeme kararı aldı. 37 yaşındaki Volkan'ın sarı-lacivertli takımdaki 17 yıllık faal kalecilik kariyeri böylece son buldu. Volkan, kendisine henüz resmi tebligat yapılmadığını açıkladı. Demirel'in yardımcı olarak teknik kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Volkan, Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.