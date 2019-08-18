Fenerbahçe'de beklenen fesih haberi! Karşılıklı olarak... Son dakika haberleri
Yoğun eleştirilere maruz kalan golcü oyuncu, Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg ile anlaştı. Şimdi sırada bir türlü Fenerbahçe’nin elinden çıkartamadığı Reyes ve Kameni’ye geldi. Fenerbahçe yönetimi, yüksek maaş alan Kameni ile masaya oturarak sözleşmeyi karşılıklı feshetmenin yollarını arayacak.
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve yüksek maaş alan isimlerden olan tecrübeli file bekçisi Carlos Kameni için yolun sonu...
Kameni'nin sözleşmesindeki son senesi, ancak maaşı 2 milyon Euro'nun üzerinde. Bu nedenle Kanarya tecrübeli kaleciyle bir an önce anlaşarak fesih yoluna gitmek istiyor. Reyes'te de durum aynı.
CARLOS KAMENI KİMDİR?
Idriss Carlos Kameni, 18 Şubat 1984 tarihinde Douala, Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola 1995 senesinde Kadji Sports Academy altyapısında başlayan Kameni, ilk profesyonel sözleşmesini 2000 senesinde Fransız ekip Le Havre ile imzaladı.
2004 senesinde Espanyol'a transfer olan Kameni, 2004-12 yılları arasında tam 222 maçta teknik direktörün güvendiği isim oldu ve görev aldı.
2012 senesinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Málaga'ya transfer oldu. 2012-17 yılları arasında Málaga bünyesinde 113 maçta forma şansı buldu.
2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Aynı zamanda Kameni, 2001 senesinden bu yana Kamerun Milli Takımı forması giymektedir.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 18.08.2019 16:08
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe'de beklenen fesih haberi! Karşılıklı olarak... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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