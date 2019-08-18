Fenerbahçe'de beklenen fesih haberi! Karşılıklı olarak... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve yüksek maaş alan isimlerden olan tecrübeli file bekçisi Carlos Kameni için yolun sonu...

Kameni'nin sözleşmesindeki son senesi, ancak maaşı 2 milyon Euro'nun üzerinde. Bu nedenle Kanarya tecrübeli kaleciyle bir an önce anlaşarak fesih yoluna gitmek istiyor. Reyes'te de durum aynı.

CARLOS KAMENI KİMDİR?

Idriss Carlos Kameni, 18 Şubat 1984 tarihinde Douala, Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola 1995 senesinde Kadji Sports Academy altyapısında başlayan Kameni, ilk profesyonel sözleşmesini 2000 senesinde Fransız ekip Le Havre ile imzaladı.

2004 senesinde Espanyol'a transfer olan Kameni, 2004-12 yılları arasında tam 222 maçta teknik direktörün güvendiği isim oldu ve görev aldı.

2012 senesinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Málaga'ya transfer oldu. 2012-17 yılları arasında Málaga bünyesinde 113 maçta forma şansı buldu.

2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Aynı zamanda Kameni, 2001 senesinden bu yana Kamerun Milli Takımı forması giymektedir.