Diego Reyes’e Tigres kancası
Kulüp bulması istenen Diego Reyes, Tigres'in radarına girdi... Meksika basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Tigres'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Kulüp bulması istenen Diego Reyes, Tigres'in radarına girdi... Meksika basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Tigres'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Meksika ekibinin, transfer için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.
ALTYAPIDAN ÇİFTE GALİBİYET
Hazırlıklarını sürdüren U16 ve U15 Takımları, Sultanbeyli Belediyespor ile oynadığı maçları farklı kazandı. U16 Takımı, rakibini 8-0 gibi farklı bir skor ile geçerken, U15 Takımı da sahadan 3-0 galip ayrıldı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan iki mücadelede de sergilenen futbol ümit verdi.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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