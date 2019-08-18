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18 Ağustos 2019, Pazar
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’e kancası

Diego Reyes’e Tigres kancası

Kulüp bulması istenen , 'in radarına girdi... basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Tigres'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Kulüp bulması istenen , 'in radarına girdi... basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Tigres'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Meksika ekibinin, transfer için önümüzdeki günlerde 'ye resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

ALTYAPIDAN ÇİFTE GALİBİYET
Hazırlıklarını sürdüren U16 ve U15 Takımları, Sultanbeyli Belediyespor ile oynadığı maçları farklı kazandı. U16 Takımı, rakibini 8-0 gibi farklı bir skor ile geçerken, U15 Takımı da sahadan 3-0 galip ayrıldı. 'nde oynanan iki mücadelede de sergilenen futbol ümit verdi.

  1. 18.8.2019
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