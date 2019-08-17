Frey Nürnberg'de! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Frey Nürnberg'de! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Frey 'de! haberleri

Frey Nürnberg'de! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

haberi... Geçtiğimiz sezon Zürich'ten transfer edilen ancak ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan , takımdan gönderildi. Satın alma opsiyonuyla birlikte 'e kiralanacak olan Michael Frey sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.

'de uzun süredir kendisine kulüp arayan 'in yeni adresi Almanya Bundesliga oluyor. haberine göre; Bundesliga 2 ekiplerinden 'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.

Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

İŞTE AYRILIĞIN FOTOĞRAFI

5 GOL 1 ASİST

2018-2019 sezonunda 25 maçta forma giyen İsviçreli forvet, 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

MICHAEL FREY KİMDİR?

FC Zürich takımında forma giyen Michael Frey, 19 Temmuz 1994 tarihinde 'de dünyaya geldi. 1,89'luk boyuyla dikkat çeken Frey, profesyonel kariyerine 2012 yılında kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys ve FC Zürich kulüplerinde oynadı.

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli genç yetenek, Young Boys'dan 2015'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e oldu. Burada bekleneni veremeyince önce Luzern'e kiralandı ardından ise 2016-2017 sezonunda 500 bin Euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. Frey, geçtiğimiz sezon ise 400 bin Euro karşılığında FC Zürich'e transfer oldu.

61 yıllık lig tarihine Fenerbahçe damgası

  1. 17.08.2019
  2. Güncelleme: 17.08.2019 13:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Frey Nürnberg'de! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN