Frey Nürnberg'de! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Zürich'ten transfer edilen ancak ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey, takımdan gönderildi. Satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg'e kiralanacak olan Michael Frey sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.
Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya Bundesliga oluyor. Son dakika haberine göre; Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.
Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
İŞTE AYRILIĞIN FOTOĞRAFI
5 GOL 1 ASİST
2018-2019 sezonunda 25 maçta forma giyen İsviçreli forvet, 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
MICHAEL FREY KİMDİR?
FC Zürich takımında forma giyen Michael Frey, 19 Temmuz 1994 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. 1,89'luk boyuyla dikkat çeken Frey, profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys ve FC Zürich kulüplerinde oynadı.
Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli genç yetenek, Young Boys'dan 2015'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Burada bekleneni veremeyince önce Luzern'e kiralandı ardından ise 2016-2017 sezonunda 500 bin Euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. Frey, geçtiğimiz sezon ise 400 bin Euro karşılığında FC Zürich'e transfer oldu.
- 17.08.2019
- Güncelleme: 17.08.2019 13:11
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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