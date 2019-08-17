Fenerbahçe'ye kaleye Graça

Portekiz'in O jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Estoril ile sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı Thierry Graça ile ilgilendiğini iddia etti... 24 yaşındaki kalecinin Trabzonspor'un da radarında olduğu ileri sürüldü. Rodrigues'in vatandaşı olan Graça, geçtiğimiz sezon 41 maçta kalesinde 46 gol gördü.