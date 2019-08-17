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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ye kaleye Graça

Fenerbahçe'ye kaleye Graça

Portekiz'in O jogo gazetesi, 'nin Estoril ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendiğini iddia etti... 24 yaşındaki kalecinin 'un da radarında olduğu ileri sürüldü. Rodrigues'in vatandaşı olan Graça, geçtiğimiz sezon 41 maçta kalesinde 46 gol gördü.

Portekiz'in O jogo gazetesi, 'nin Estoril ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendiğini iddia etti... 24 yaşındaki kalecinin 'un da radarında olduğu ileri sürüldü. Rodrigues'in vatandaşı olan Graça, geçtiğimiz sezon 41 maçta kalesinde 46 gol gördü.

  1. 17.8.2019
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