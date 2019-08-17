"Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur"
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
Sarı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşma öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulunan Muric, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni takımının kampına birkaç gün gecikmeyle katıldığını hatırlatan Muric, "O günden bu yana takımın eforu ve çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti. Biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlamayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu anlatan yeni transfer, sözlerini şöyle tamamladı:
"Maç da geldi çattı. İki gün sonra Kadıköy'de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum ve maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan bir gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız."
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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