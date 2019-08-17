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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nin lig karnesi dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin lig karnesi dikkat çekiyor

'nin lig rekorları göz kamaştırıyor. En farklı galibiyetini 8-1'lik skorla ve 'ye karşı alan Kanarya'nın 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

'nin lig rekorları göz kamaştırıyor. En farklı galibiyetini 8-1'lik skorla ve 'ye karşı alan Kanarya'nın 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. 1992'de 8-4'lük maçı lig tarihinin en gollüsü olurken, 2005-06'da 12 maç üst üste kazanıldı. En uzun gol yememe serisi de 12 maç olarak gerçekleşti. Üst üste gol atma serisi ise 34 maç olarak tarihe geçti.

GAZİŞEHİR MAÇI BİLETLERİ ÇIKIYOR
Yeni sezonu 'de Gazişehir Gaziantep ile açacak olan Fenerbahçe'de ilk maçın biletleri bugün genel satışa açılıyor. Şu ana kadar üyelere yönelik yapılan satışlara ciddi ilgi olduğu öğrenilirken, pazartesi günkü müsabakada tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor.

KANARYA 3. FAVORİ
Dün başlayan için 'deki yasal bahis sitesi 'iddaa' henüz şampiyonluk oranlarını belirlemese de yurt dışındaki bazı bahis organları favorileri açıkladı. Fenerbahçe 9/2'lik oranıyla üçüncü favori gösterildi. İkinci favori, 7/4 ile olurken; 6/5 ile ilk sırada yer aldı.

OMUZ OMUZA 29. ŞAMPİYONLUĞA!
Fenerbahçeli taraftarların başlattığı #OmuzOmuzaŞampiyonluğa etiketi, dün 20 dakika içinde Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Dünya genelinde ise 3. sıraya girdi. Sarılacivertli yönetim de resmi twitter hesabından, "Türkiye Şampiyonluğunu 29. kez müzemize getirmek için #OmuzOmuzaŞampiyonluğa" paylaşımı ile harekete destek verdi. "29. şampiyonluk" vurgusu dikkat çekti. Fenerbahçe, şampiyonluk sayılarının 1924 yılından itibaren hesaplanmasını istiyor.

  1. 17.8.2019
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