Roberto Soldado’dan ‘seviye’ itirafı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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’dan ‘seviye’ itirafı

Roberto Soldado’dan ‘seviye’ itirafı

Granada'ya olan , 'ya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. 34'lük yıldız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtirken, "Takımın seviyesine ulaşmak için biraz fazla çalışmam gerekti ancak şu an rekabete hazırım" dedi. Granada yarın Villarreal'e konuk olacak.

Granada'ya olan , 'ya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. 34'lük yıldız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtirken, "Takımın seviyesine ulaşmak için biraz fazla çalışmam gerekti ancak şu an rekabete hazırım" dedi. Granada yarın Villarreal'e konuk olacak.

  1. 16.8.2019
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