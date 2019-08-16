Roberto Soldado’dan ‘seviye’ itirafı

Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, La Liga'ya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. 34'lük yıldız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtirken, "Takımın seviyesine ulaşmak için biraz fazla çalışmam gerekti ancak şu an rekabete hazırım" dedi. Granada yarın Villarreal'e konuk olacak.