Fener’e dur Aslan’a geç

Roma'lı ?Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a transfer olması, ilginç bir detayı ortaya çıkardı... İtalyan ekibinin hocası Fonseca, Fenerbahçe'nin istediği Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus'un gitmesine izin vermezken, Nzonzi için 'gönderilebilir' dedi. Fonseca, Galatasaray'ın önünü açarken, Fener'e taş koymuş oldu.