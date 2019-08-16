Fener’e dur Aslan’a geç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fener’e dur Aslan’a geç

Fener’e dur Aslan’a geç

Fener’e dur Aslan’a geç

Roma'lı ?Steven Nzonzi'nin 'a transfer olması, ilginç bir detayı ortaya çıkardı... İtalyan ekibinin hocası Fonseca, 'nin istediği ve Juan Jesus'un gitmesine izin vermezken, Nzonzi için 'gönderilebilir' dedi. Fonseca, Galatasaray'ın önünü açarken, Fener'e taş koymuş oldu.

Roma'lı ?Steven Nzonzi'nin 'a transfer olması, ilginç bir detayı ortaya çıkardı... İtalyan ekibinin hocası Fonseca, 'nin istediği ve Juan Jesus'un gitmesine izin vermezken, Nzonzi için 'gönderilebilir' dedi. Fonseca, Galatasaray'ın önünü açarken, Fener'e taş koymuş oldu.

  1. 16.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener’e dur Aslan’a geç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN