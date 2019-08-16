Fenerbahçe'ye Batshuayi’de rakip Roma

Chelsea'nin Belçikalı forveti Mich Batshuayi'ye Roma da kanca attı. İtalyan basını, başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı. Batshuayi için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtiliyor. Kongo asıllı golcü, son iki sezonu Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık geçirdi.