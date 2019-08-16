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16 Ağustos 2019, Cuma
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'ye Batshuayi’de rakip Roma

Fenerbahçe'ye Batshuayi’de rakip Roma

'nin Belçikalı forveti 'ye Roma da kanca attı. İtalyan basını, başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı. Batshuayi için 'nin de devrede olduğu belirtiliyor. Kongo asıllı golcü, son iki sezonu Dortmund, ve 'ta kiralık geçirdi.

'nin Belçikalı forveti 'ye Roma da kanca attı. İtalyan basını, başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı. Batshuayi için 'nin de devrede olduğu belirtiliyor. Kongo asıllı golcü, son iki sezonu Dortmund, ve 'ta kiralık geçirdi.

  1. 16.8.2019
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