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16 Ağustos 2019, Cuma
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'nin gündemindeki Rojo ayrılmak için görüştü

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rojo ayrılmak için görüştü

Marcos ?Rojo'nun menajeri, 'la teklifleri görüşmek için masaya oturdu... Everton'la anlaşamayan Arjantinli stoper için kiralama önerisinde bulunmuştu. İngiliz kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı. sol bekte de görev alabiliyor.

Marcos ?Rojo'nun menajeri, 'la teklifleri görüşmek için masaya oturdu... Everton'la anlaşamayan Arjantinli stoper için kiralama önerisinde bulunmuştu. İngiliz kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı. sol bekte de görev alabiliyor.

  1. 16.8.2019
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