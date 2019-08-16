Fenerbahçe'nin gündemindeki Rojo ayrılmak için görüştü

Marcos ?Rojo'nun menajeri, Manchester United'la teklifleri görüşmek için masaya oturdu... Everton'la anlaşamayan Arjantinli stoper için Fenerbahçe kiralama önerisinde bulunmuştu. İngiliz kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı. Marcos Rojo sol bekte de görev alabiliyor.