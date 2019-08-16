Fenerbahçe'nin gündemindeki Nikola Kalinic Çizme yolcusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin gündemindeki Nikola Kalinic Çizme yolcusu

'nin gündemindeki Çizme yolcusu

Fenerbahçe'nin gündemindeki Nikola Kalinic Çizme yolcusu

Forvete gündemdeki isimlerden 'e dört İtalyan takımı birden talip oldu. Il Messaggero, 'den ayrılması beklenen Hırvat golcü için Atalanta, , Bologna ve Sampdoria'nın devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun tekrar Serie A'da oynamaya yakın olduğu dile getirildi.

Forvete gündemdeki isimlerden 'e dört İtalyan takımı birden talip oldu. Il Messaggero, 'den ayrılması beklenen Hırvat golcü için Atalanta, , Bologna ve Sampdoria'nın devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun tekrar Serie A'da oynamaya yakın olduğu dile getirildi.

  1. 16.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin gündemindeki Nikola Kalinic Çizme yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN