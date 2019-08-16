Fenerbahçe'nin gündemindeki Nikola Kalinic Çizme yolcusu

Forvete gündemdeki isimlerden Nikola Kalinic'e dört İtalyan takımı birden talip oldu. Il Messaggero, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Hırvat golcü için Atalanta, Fiorentina, Bologna ve Sampdoria'nın devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun tekrar Serie A'da oynamaya yakın olduğu dile getirildi.