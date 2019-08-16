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16 Ağustos 2019, Cuma
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'de biletler yarın genel satışa açılıyor

Fenerbahçe'de biletler yarın genel satışa açılıyor

Gazişehir maçının biletleri dün satışa çıktı. 35 TL'den satılan biletler öğrenci belgeleriyle birlikte stattan alınabiliyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında. 'deki karşılaşma pazartesi akşama saat 20.00'de oynanacak.

Gazişehir maçının biletleri dün satışa çıktı. 35 TL'den satılan biletler öğrenci belgeleriyle birlikte stattan alınabiliyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında. 'deki karşılaşma pazartesi akşama saat 20.00'de oynanacak.

  1. 16.8.2019
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