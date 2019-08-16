Fenerbahçe'de biletler yarın genel satışa açılıyor
Gazişehir Gaziantep maçının Öğrenci Tribünü biletleri dün satışa çıktı. 35 TL'den satılan biletler öğrenci belgeleriyle birlikte stattan alınabiliyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında. Kadıköy'deki karşılaşma pazartesi akşama saat 20.00'de oynanacak.
Gazişehir Gaziantep maçının Öğrenci Tribünü biletleri dün satışa çıktı. 35 TL'den satılan biletler öğrenci belgeleriyle birlikte stattan alınabiliyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında. Kadıköy'deki karşılaşma pazartesi akşama saat 20.00'de oynanacak.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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