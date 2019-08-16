Fenerbahçe teklif arttırdı! 2 yıldız için son hamle

Fenerbahçe şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.



Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında...

Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak.

Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Ak si halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

FONSECA ENGELİ

Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un transferindeki en büyük engel Roma'nın Portekizli hocası Fonseca'nın onu bı rakmak istememesi...

Ancak istenen bonservis rakamının verilmesi halinde transfere onay çıkacağı belirtiliyor.

HER ŞEY OLABİLİR

Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo, geçtiğimiz günlerde, "Burada mutluyum ve kulübüm için elimden geleni yapıyorum. Gerisi bana bağlı değil. Futbolda her şey olabilir" demişti.