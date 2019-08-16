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16 Ağustos 2019, Cuma
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teklif arttırdı! 2 yıldız için son hamle

Fenerbahçe teklif arttırdı! 2 yıldız için son hamle

Koç’tan onay bekleyen Comolli, Roma+Marsilya’ya yapılan teklifleri biraz daha artıracak. Olmazsa alternatif listedeki isimlerle anlaşılacak. Buna göre 'de yılan hikayesine dönen ve transferlerinin kaderi önümüzdeki hafta netleşecek...

şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.

Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında...
Başkan 'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak.
Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Ak si halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

FONSECA ENGELİ
Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un transferindeki en büyük engel Roma'nın Portekizli hocası Fonseca'nın onu bı rakmak istememesi...
Ancak istenen bonservis rakamının verilmesi halinde transfere onay çıkacağı belirtiliyor.

HER ŞEY OLABİLİR
Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan , geçtiğimiz günlerde, "Burada mutluyum ve kulübüm için elimden geleni yapıyorum. Gerisi bana bağlı değil. her şey olabilir" demişti.

  1. 16.8.2019
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