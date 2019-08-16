Fenerbahçe teklif arttırdı! 2 yıldız için son hamle
Koç’tan onay bekleyen Comolli, Roma+Marsilya’ya yapılan teklifleri biraz daha artıracak. Olmazsa alternatif listedeki isimlerle anlaşılacak. Buna göre Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo transferlerinin kaderi önümüzdeki hafta netleşecek...
Fenerbahçe şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.
Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında...
Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak.
Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Ak si halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.
FONSECA ENGELİ
Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un transferindeki en büyük engel Roma'nın Portekizli hocası Fonseca'nın onu bı rakmak istememesi...
Ancak istenen bonservis rakamının verilmesi halinde transfere onay çıkacağı belirtiliyor.
HER ŞEY OLABİLİR
Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo, geçtiğimiz günlerde, "Burada mutluyum ve kulübüm için elimden geleni yapıyorum. Gerisi bana bağlı değil. Futbolda her şey olabilir" demişti.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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