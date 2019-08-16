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16 Ağustos 2019, Cuma
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pres ve taktik çalıştı

Fenerbahçe pres ve taktik çalıştı

Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor... Sarı-lacivertli oyuncular dün koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi.

Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor... Sarı-lacivertli oyuncular dün koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör 'ın çalışma sırasında oyunculara sık sık neler yapmaları gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Hazırlıklara bugün devam edilecek.

ALTIPARMAK UĞURLANDI
ve A 'ın eski futbolcularından Ogün Selçuk Altıparmak'ın eşi kulüp üyesi Esin Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine merhumenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başkanı , yöneticiler Danabaş ve Turhan Şahin ile Comolli de katıldı.

PASSOLİG'DE 2'NCİ SIRADA
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Passolig kart sıralaması belli oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaptığı atağa bu yıl da devam ederken 896 bin 730 adet taraftar ile ikinci sırada yer aldı. Zirvede ise 964 bin 331 taraftar ile son şampiyon bulunuyor. 753 bin 172 adet kart ile üçüncü durumda.

  1. 16.8.2019
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