Fenerbahçe pres ve taktik çalıştı
Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor... Sarı-lacivertli oyuncular dün koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi.
Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor... Sarı-lacivertli oyuncular dün koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çalışma sırasında oyunculara sık sık neler yapmaları gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Hazırlıklara bugün devam edilecek.
ALTIPARMAK UĞURLANDI
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ogün Selçuk Altıparmak'ın eşi kulüp üyesi Esin Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine merhumenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Turhan Şahin ile Comolli de katıldı.
PASSOLİG'DE 2'NCİ SIRADA
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Passolig kart sıralaması belli oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaptığı atağa bu yıl da devam ederken 896 bin 730 adet taraftar ile ikinci sırada yer aldı. Zirvede ise 964 bin 331 taraftar ile son şampiyon Galatasaray bulunuyor. Beşiktaş 753 bin 172 adet kart ile üçüncü durumda.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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