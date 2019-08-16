Fenerbahçe ile anılan Benalouane: Gitmiyorum

Stopere bir oyuncu daha arayan Fenerbahçe ile adı anılan Nottingham Forest'lı Yohan Benalouane, ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. 32 yaşındaki Tunuslu savunmacı, şahsi Instagram hesabından, "Bana gönderdiğiniz tüm mesajlara yanıt vermek istiyorum. Kendimi Forest'ta çok iyi hissediyorum. Hedefim, önümüzdeki sezon Premier Lig'e geri dönmek ve Forest ile tarih yazmak. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.