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16 Ağustos 2019, Cuma
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ile anılan Benalouane: Gitmiyorum

Fenerbahçe ile anılan Benalouane: Gitmiyorum

Stopere bir oyuncu daha arayan ile adı anılan Nottingham Forest'lı Yohan Benalouane, ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. 32 yaşındaki Tunuslu savunmacı, şahsi hesabından, "Bana gönderdiğiniz tüm mesajlara yanıt vermek istiyorum. Kendimi Forest'ta çok iyi hissediyorum. Hedefim, önümüzdeki sezon 'e geri dönmek ve Forest ile tarih yazmak. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

Stopere bir oyuncu daha arayan ile adı anılan Nottingham Forest'lı Yohan Benalouane, ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. 32 yaşındaki Tunuslu savunmacı, şahsi hesabından, "Bana gönderdiğiniz tüm mesajlara yanıt vermek istiyorum. Kendimi Forest'ta çok iyi hissediyorum. Hedefim, önümüzdeki sezon 'e geri dönmek ve Forest ile tarih yazmak. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

  1. 16.8.2019
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