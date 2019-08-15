Mert Çetin Roma'da!
Transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçen genç stoper Mert Çetin, İtalyan devi Roma ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldız adayı Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile takım arkadaşı olacak.
Gençlerbirliği'nin gelecek vaat eden isimlerinden Mert Çetin İtalya'nın yolunu tuttu. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılan genç yıldız adayı İtalyan devi Roma ile anlaşma sağladı.
Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Mert Çetin için Gençlerbirliği ile 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 21:46
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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