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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Roma'da!

Mert Çetin Roma'da!

döneminde adı sıklıkla ve ile geçen genç stoper , İtalyan devi Roma ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldız adayı Roma'da milli futbolcumuz ile takım arkadaşı olacak.

'nin gelecek vaat eden isimlerinden İtalya'nın yolunu tuttu. Yaz döneminde adı ve ile sıklıkla anılan genç yıldız adayı İtalyan devi Roma ile anlaşma sağladı.

Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Mert Çetin için Gençlerbirliği ile 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.



Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 21:46
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