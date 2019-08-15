Mert Çetin Roma'da!

Gençlerbirliği'nin gelecek vaat eden isimlerinden Mert Çetin İtalya'nın yolunu tuttu. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılan genç yıldız adayı İtalyan devi Roma ile anlaşma sağladı.



Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Mert Çetin için Gençlerbirliği ile 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.





Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

