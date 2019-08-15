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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'nin istediği Kutucu’ya izin çıkmadı

Fenerbahçe'nin istediği Kutucu’ya izin çıkmadı

Forvete gündeme alınan için 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, 'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. 'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.

Forvete gündeme alınan için 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, 'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. 'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.

'ÇUKURCU' BILICA 40'INDA SAHADA
2010'daki derbisinde penaltı noktasına çukur kazmasıyla (Bobo atışı kaçırmıştı) hafızalara kazanan Fabio Bilica, 40 yaşında futbol oynamaya devam ediyor. basını, tecrübeli ismin Miramar'ın yeni sezonda da savunmadaki kozu olacağını duyurdu. Bilica, 2009-12 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 71 maça çıkmıştı.

  1. 15.8.2019
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