Fenerbahçe'nin istediği Kutucu’ya izin çıkmadı
Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için Schalke 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.
Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için Schalke 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.
'ÇUKURCU' BILICA 40'INDA SAHADA
2010'daki Beşiktaş derbisinde penaltı noktasına çukur kazmasıyla (Bobo atışı kaçırmıştı) hafızalara kazanan Fabio Bilica, 40 yaşında futbol oynamaya devam ediyor. Brezilya basını, tecrübeli ismin Miramar'ın yeni sezonda da savunmadaki kozu olacağını duyurdu. Bilica, 2009-12 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 71 maça çıkmıştı.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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