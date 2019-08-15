Fenerbahçe'de savunma tamam! 2 yıldız birden gelıyor

Aleksandar ?Kolarov çabasını sürdüren Fenerbahçe sonuç alamazsa sol beke Riza Durmisi'yi transfer edecek. Çizme basını, sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Calciomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Kolarov için Roma'yı ikna etmeye çalıştığı, başaramazsa Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı bildirildi. Lazio'nun satın alma seçeneğinin zorunlu olmasını istediği dile getirildi.



LAZIO GÖZDEN ÇIKARDI

Arnavut? asıllı olan Durmisi geçen sezon 19 maçta forma giydi. Real Betis'ten 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan oyuncu beklentileri karşılayamadığı için satış l istesine konulmuştu. Sırp Kolarov'dan hala ümidi kesmeyen Fenerbahçe'nin Roma'ya yapacağı son teklifin de kabul görmemesi halinde Riza Durmis'yi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.



1.68 boyunda olan ve geriden driplinglerle hücuma çıkmayı çok seven Durmisi, 23 kez Danimarka Milli Takımı'nda görev yaptı.?



ROJO İDDİASI

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen ManU'nun teklife onay verebileceği ifade edildi. Rojo'nun ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Marcos, geçen sezon sadece 6 karşılaşmada forma giymişti.



KJAER SEVİLLA'DA KALIYOR

Stopere Simon Kjaer de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mikkel Beck, Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla yeni sezona hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.