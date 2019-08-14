Sturridge Fenerbahçe yolunda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sturridge Fenerbahçe yolunda

Sturridge yolunda

Sturridge Fenerbahçe yolunda

Telegraph, ’nin uzun süredir temas halinde olduğu İngiliz golcüye yaptığı teklifin detaylarını duyurdu Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilerin haftalık 60 bin pound’u gözden çıkardığı belirtildi.

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala çalışmalarına devam eden 'de gündem yine ... Uzun süredir sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan golcü futbolcuyla ilgili dün İngiliz basınında önemli iddialar yer aldı. Telegraph Gazetesi, 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Haberde; ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Sturridge'in sarılacivertlilerden aldığı teklif de yer aldı.

ve 'un da ilgilendiği Daniel Sturridge için Fenerbahçe'nin 9 milyon pound değerinde bir sözleşme hazırladığı belirtildi. Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuya haftalık 60 bin pound ödemeyi planlayan sarı-lacivertli kulübün senelik 3 milyon pound'u gözden çıkardığı ifade edildi. Tecrübeli golcüye 3 senelik sözleşme öneren Fenerbahçe'nin bu transferde tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Teklife sıcak bakan Sturridge'in kısa süre içinde kararını açıklayacağı vurgulandı.

  1. 14.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sturridge Fenerbahçe yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN