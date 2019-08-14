Sturridge Fenerbahçe yolunda
Telegraph, Fenerbahçe’nin uzun süredir temas halinde olduğu İngiliz golcüye yaptığı teklifin detaylarını duyurdu Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilerin haftalık 60 bin pound’u gözden çıkardığı belirtildi.
Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem yine Daniel Sturridge... Uzun süredir sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan golcü futbolcuyla ilgili dün İngiliz basınında önemli iddialar yer aldı. Telegraph Gazetesi, 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Haberde; ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Sturridge'in sarılacivertlilerden aldığı teklif de yer aldı.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Daniel Sturridge için Fenerbahçe'nin 9 milyon pound değerinde bir sözleşme hazırladığı belirtildi. Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuya haftalık 60 bin pound ödemeyi planlayan sarı-lacivertli kulübün senelik 3 milyon pound'u gözden çıkardığı ifade edildi. Tecrübeli golcüye 3 senelik sözleşme öneren Fenerbahçe'nin bu transferde tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Teklife sıcak bakan Sturridge'in kısa süre içinde kararını açıklayacağı vurgulandı.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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