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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'nin gündemine gelen serbest!

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami serbest!

Birçok kez 'nin gündemine gelen boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi.

Birçok kez 'nin gündemine gelen boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız stoperin birçok kulübün listesinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu oyuncu tekrar harekete geçebileceği ileri sürüldü.

  1. 14.8.2019
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