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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de : Savaşacağız

Fenerbahçe'de Zanka: Savaşacağız

ile ilk idmanına çıkan iddialı konuştu: Bu sezon mutlu sona ulaşacağız. sahada, taraftarlar da tribünde son ana kadar savaşacağız.

Kanarya'nın son transferi , çok iddialı sözler sarfetti."F.Bahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum" diyen 29 yaşındaki stoper, "Çubuklu formayla Henrik , Steen Nielsen, Högh, ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de 'Zanka gibi taşıyacağız bu formayı' diyecekler" ifadesini kullandı. Yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız. sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız."

  1. 14.8.2019
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