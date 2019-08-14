Fenerbahçe'de Zanka: Savaşacağız
Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan Zanka iddialı konuştu: Bu sezon mutlu sona ulaşacağız. Bizler sahada, taraftarlar da tribünde son ana kadar savaşacağız.
Kanarya'nın son transferi Zanka, çok iddialı sözler sarfetti."F.Bahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum" diyen 29 yaşındaki stoper, "Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de 'Zanka gibi taşıyacağız bu formayı' diyecekler" ifadesini kullandı. Yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız."
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Fenerbahçe'de Zanka: Savaşacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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