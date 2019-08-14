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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Mahmut gerçeği

Fenerbahçe'de Mahmut gerçeği

Başkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. için 'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.

Başkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. için 'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.

  1. 14.8.2019
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