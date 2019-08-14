Fenerbahçe'de Mahmut gerçeği

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.