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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Kolarov çılgınlığı

Fenerbahçe'de Kolarov çılgınlığı

, gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp yıldıza hesaplarından ulaşıyor. 12. adam, Kolarov'un instagram hesabındaki 9 fotoğrafa da 'Come to ' yazıyor ve sarılacivert kalp emojileri bırakıyor.

Aleksandar Kolarov, gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp yıldıza hesaplarından ulaşıyor. 12. adam, Kolarov'un instagram hesabındaki 9 fotoğrafa da 'Come to ' yazıyor ve sarılacivert kalp emojileri bırakıyor.

  1. 14.8.2019
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