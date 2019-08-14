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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Ferdi için flaş karar

Fenerbahçe'de Ferdi için flaş karar

öncesi kiralanması planlanan için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. 'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.

öncesi kiralanması planlanan için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. 'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.

  1. 14.8.2019
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