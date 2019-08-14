Fenerbahçe'de Ferdi için flaş karar
Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Fenerbahçe'de Ferdi için flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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