Marsilya tok satıcı

Marsilya? Başkanı Jacques- Henri Eyraud, Luiz Gustavo için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Futbol hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise transfer yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. Fenerbahçe, pazarlıkları sürdürüyor.