Marsilya tok satıcı
Marsilya? Başkanı Jacques- Henri Eyraud, Luiz Gustavo için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Futbol hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise transfer yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. Fenerbahçe, pazarlıkları sürdürüyor.
Marsilya? Başkanı Jacques- Henri Eyraud, Luiz Gustavo için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Futbol hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise transfer yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. Fenerbahçe, pazarlıkları sürdürüyor.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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