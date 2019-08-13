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13 Ağustos 2019, Salı
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tok satıcı

Marsilya tok satıcı

? Başkanı , için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. , pazarlıkları sürdürüyor.

? Başkanı , için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. , pazarlıkları sürdürüyor.

  1. 13.8.2019
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