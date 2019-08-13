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13 Ağustos 2019, Salı
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'ye Kalinic teklifi

Fenerbahçe'ye Kalinic teklifi

Goal.com, 'in gözden çıkardığı 'in 'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

Goal.com, 'in gözden çıkardığı 'in 'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.

  1. 13.8.2019
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