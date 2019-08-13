Fenerbahçe'ye Kalinic teklifi
Goal.com, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin transfer için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
Goal.com, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin transfer için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Fenerbahçe'ye Kalinic teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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