Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı

Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı

Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı

Atalanta'ya olan , hesabından 'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; , , Pereira ve Advocaat'ı anarken ve 'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı.

Atalanta'ya olan , hesabından 'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; , , Pereira ve Advocaat'ı anarken ve 'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı. Skrtel, "Fenerbahçe forması giymek bir zevk ve onurdu. Ayrılmak zordu, ama hayat böyle. Size gelecek için işi şanslar diliyorum. En büyük FENER" ifadelerini kullandı.

  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN