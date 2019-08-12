Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek

'ye forvet gelirse Frey gidecek

Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek

'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, ve dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için beklemede. İsmail 'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, ve dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için beklemede. İsmail 'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.

  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN