Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, Vedat Muriç ve Max Kruse dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için Çaykur Rizespor beklemede. İsmail Kartal'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.