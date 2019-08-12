Fenerbahçe'ye Durmisi’de 3 rakip var
Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve Real Betis'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve Real Betis'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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