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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ye Durmisi’de 3 rakip var

Fenerbahçe'ye Durmisi’de 3 rakip var

'nin sol bek için gündemine aldığı ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve 'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.

'nin sol bek için gündemine aldığı ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve 'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.




  1. 12.8.2019
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