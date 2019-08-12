Fenerbahçe'de para hazır arayış sürüyor
En az bir 6 numara ile bir stoper daha alacak olan, olursa bir transfer daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin cebinde hala harcayabileceği 7.8 milyon euro'su var...
Vedat Muriç, Deniz, Zanka, Altay ve Allahyar için bonservis ödeyen sarılacivertliler, Eljif Elmas+Yasir'in satışından elde ettiği 17 milyon euro'ya yakın gelirle 7.8 milyon euro artıda bulunuyor.
- 12.8.2019
-
Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
-
Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
-
Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Fenerbahçe'de para hazır arayış sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.