Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan
Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi.
Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin tehlikeli ataklarında başrolü oynayan genç oyuncu, karşılaşma sonrası teknik direktör Ersun Yanal'dan da övgü aldı.
EN GOLCÜSÜ MURİÇ
Hazırlık karşılaşmalarında en çok gol sevinci yaşayan isim Vedat Muriç oldu. Rize'den transfer edilen F.Bahçe'nin Kosovalı yıldızı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. İkişer golü bulunan Max Kruse ile Ozan Tufan ise Muriç'i takip etti.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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