Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan

'de Ferdi'ye tam puan

Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan

Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun 'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi.

Kiralanması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun 'a karşı ortaya koyduğu performans tam puan aldı. İlk 45 dakika forma giyen ve sağ kanatta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, şık hareketleri ve kilit paslarıyla adından söz ettirdi. İlk yarıda 'nin tehlikeli ataklarında başrolü oynayan genç oyuncu, karşılaşma sonrası teknik direktör 'dan da övgü aldı.

EN GOLCÜSÜ MURİÇ
Hazırlık karşılaşmalarında en çok gol sevinci yaşayan isim Vedat Muriç oldu. 'den transfer edilen F.Bahçe'nin Kosovalı yıldızı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. İkişer golü bulunan Max Kruse ile ise Muriç'i takip etti.

  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ferdi'ye tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN